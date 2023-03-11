В столкновении двух легковушек в воронежском райцентре пострадал водитель

Фото - ГУ МВД по региону

ДТП произошло 10 марта в Лисках. Примерно в 07.30 на улице Первомайская у дома № 34Б 21-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-21074 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, по предварительным данным, в этот момент он столкнулся с «Chevrolet Niva» под управлением 27-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Его увезли по скорой в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.