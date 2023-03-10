Мобилизованный житель Рамонского района Воронежской области погиб в зоне СВО

Владислав Коморник. Фото: телеграм-канал администрации Рамонского района.

11 февраля 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Рамонского района Владислав Коморник. Владислав Валентинович пошел на службу в ходе частичной мобилизации. Трагическое известие сообщили в телеграм-канале администрации Рамонского района.

Обстоятельства гибели Владислава Коморника, равно, как и его военную специальность, не сообщают.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким солдата, проявившего мужество и героизм при исполнении служебного долга.

- Владислав навсегда останется примером стойкости характера, верности воинской присяге и служения своей Родине, - отметили в некрологе.