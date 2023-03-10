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НовостиОбщество10 марта 2023 16:27

В селе под Воронежем обнаружили огромную зловонную свалку бычьего навоза

Экскрементами животных вынуждены дышать жители села Нелжа Рамонского района
Олег КУЗНЕЦОВ
Землю в Нелже превратили в площадку для бычьего навоза.

Землю в Нелже превратили в площадку для бычьего навоза.

Фото: c телеграм-канала Эколог36.

Жители села Нелжа Рамонского района пожаловались на ужасный запах, доносящийся со стихийной свалки отходов жизнедеятельности животных, прилегающей к улице Мира. К тому же туда слетается туча мух.

Сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии выехали на место свалки и убедились, что свалка существует и амбре там стоит ого-го какой! Они выясняют, кому принадлежит участок и почему его хозяин допустил такое безобразие.

Информацию о проверке направили в Россельхознадзор и другие контрольные органы.

Надо сказать, что в Нелже находится большой парк для развлечений, в который приезжают люди и из других регионов. А такая свалка может туристов и отпугнуть.