В селе под Воронежем обнаружили огромную зловонную свалку бычьего навоза

Землю в Нелже превратили в площадку для бычьего навоза. Фото: c телеграм-канала Эколог36.

Жители села Нелжа Рамонского района пожаловались на ужасный запах, доносящийся со стихийной свалки отходов жизнедеятельности животных, прилегающей к улице Мира. К тому же туда слетается туча мух.

Сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии выехали на место свалки и убедились, что свалка существует и амбре там стоит ого-го какой! Они выясняют, кому принадлежит участок и почему его хозяин допустил такое безобразие.

Информацию о проверке направили в Россельхознадзор и другие контрольные органы.

Надо сказать, что в Нелже находится большой парк для развлечений, в который приезжают люди и из других регионов. А такая свалка может туристов и отпугнуть.