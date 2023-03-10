Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 15:25

В 2023 году в Воронежской области откроют два новых детсада

Они появятся в Борисоглебске и в Терновском районе
Олег КУЗНЕЦОВ
Строительство детсада в Борисоглебске близко к завершению.

Строительство детсада в Борисоглебске близко к завершению.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В 2023 году собираются завершить строительство детсадов в Борисоглебске и в селе Народное Терновского района. В райцентре новое здание будет рассчитано на 150 мест. В селе детсад сможет принять 95 ребятишек.

В Борисоглебске новый двухэтажный детсад будет располагаться на улице Дубровинской. Там уже установили каркас здания и систему отопления, провели кровельные и отделочные работы, монтаж оконных конструкций и стяжку пола, а также завершили облицовку фасада.

В здании будут две ясельные, кабинеты для младшей, средней, старшей и подготовительной групп, светлые спальни. В детсаде также сделают спортивные и музыкальные залы, медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога, исследовательскую лабораторию и помещения для кружков.

Кроме того, оборудуют вход и лифт для маломобильных посетителей. Вокруг сада будут расположены детские площадки с зонами отдыха и территорией для прогулок.