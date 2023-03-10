В 2023 году в Воронежской области откроют два новых детсада

Строительство детсада в Борисоглебске близко к завершению. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В 2023 году собираются завершить строительство детсадов в Борисоглебске и в селе Народное Терновского района. В райцентре новое здание будет рассчитано на 150 мест. В селе детсад сможет принять 95 ребятишек.

В Борисоглебске новый двухэтажный детсад будет располагаться на улице Дубровинской. Там уже установили каркас здания и систему отопления, провели кровельные и отделочные работы, монтаж оконных конструкций и стяжку пола, а также завершили облицовку фасада.

В здании будут две ясельные, кабинеты для младшей, средней, старшей и подготовительной групп, светлые спальни. В детсаде также сделают спортивные и музыкальные залы, медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога, исследовательскую лабораторию и помещения для кружков.

Кроме того, оборудуют вход и лифт для маломобильных посетителей. Вокруг сада будут расположены детские площадки с зонами отдыха и территорией для прогулок.