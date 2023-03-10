В Воронежской области гость зарезал хозяина квартиры за оскорбление его сожительницы

Удар ножом в шею оказался смертельным. Фото: из архива «КП»

Утром 4 марта в Борисоглебске в подъезде одного из домов на улице Советской обнаружили тело одного из жильцов – 35-летнего мужчины. Полицейские и сотрудники Следственного комитета выяснили, что ночью в одной из квартир дома были пьяные посиделки. 35-летний хозяин в какой-то момент оскорбил сожительницу 45-летнего гостя. Тот схватил нож и ударил собутыльника в шею. Ранение оказалось смертельным. Тело убийца оттащил в подъезд.

Сурового гостя задержали на его квартире, он еще был пьян. Мужчина признал свою вину и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Учитывая его прежние судимости за кражи, срок может быть ближе к максимальному – 15 годам, чем к минимальному – шести.