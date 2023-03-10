В Воронеже выделили четыре земельных участка для дороги-дублера Московского проспекта

Дорогу планируют сделать в 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти зарезервировали на три года четыре земельных участка для строительства дороги-дублера Московского проспекта. Самый большой из них расположен по адресу: улица 60 Армии, 25а – 352 квадратных метра. Второй, на Бульваре Победы, 38б в два раз меньше – 164 кв.м. Еще два совсем небольшие –63 «квадрата» на 60 Армии, 2г, а на ул. Лизюкова, 38Г – всего 10.

Напомним, длина новой дороги составит около 8,5 километров. Она пройдет от улицы Антонова-Овсеенко в районе микрорайона Подгорное по 60-й Армии (где в мае 2023 года уберут Птичий рынок) и по Солнечной до перекрестка с проспектом Труда. Затем ее проложат до 9 Января и через улицу Свободы к Кольцовской. На строительство дороги-дублера планируют направить 2,5 миллиарда рублей. Сдать ее планируют в 2024 году.