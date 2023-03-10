Под Воронежем из-за разлива реки ушел под воду мост

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Из-за резкого потепления в воронежских реках стремительно начался весенний подъем воды. По данным ГУ МЧС на 10 марта затоплен низководный мост в Подгоренском районе через реку Сухая Россошь между населенными пунктами Сухая Россошь и Покровка.

В ближайшее время спасатели прогнозируют дальнейшее нарастание паводка и затопление других переправ:

- через реку Хопер между селами Губари и Макашевка в Борисоглебском городском округе

- через реку Подгорная в селе Ильинка Калачеевского района

- через реку Козынка в Петропавловском районе.

Все эти мосты низководные, расположены на дорогах местного значения и спроектированы специально для пропуска талых вод. В период паводка они почти каждый год оказываются под водой, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по области. По данным ведомства, никаких происшествий, связанных с паводком в области не зарегистрировано.