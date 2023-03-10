В центре Воронежа начали ремонтировать башню с часами

Работать на таком узком пространстве довольно-таки опасно. Фото: Максим ГОРОХОВ

На площади Ленина начали ремонтировать башню с часами на доме № 8. Сотрудники компании-подрядчика заменят облицовку, установят новые окна и ограждение, обновят шпиль. Часы на время ремонта остановили, их механизм демонтировали и отдали на ответственное хранение.

Подрядчику за эти работы заплатят около 6 миллионов рублей. Ремонт должны завершить за 45 дней. Гарантийный срок, в течение которого шпиль должен выглядеть идеально, - два года.

Справка «КП»

Здание по адресу: площадь Ленина, 8 построили в 1940 году. Там долго располагалась гостиница «Воронеж». Во время оккупации города фашистами здание было сильно разрушено. Его восстановили в 1951 году. Долгое время башню здания завершала надстройка в виде беседки. В 1986 году вместо нее установили металлический шпиль с парусником на вершине, символизирующий роль Воронежа в истории создания флота. Тогда же на башню установили часы. Как гостиницу здание использовали до 1989 года.