В Воронеже мужчина напал на пенсионерку и сорвал у нее с шеи золотой кулон

Грабителю (второй справа) грозит до четырех лет лишения свободу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские раскрыли грабеж, совершенный 23 августа 2022 года. В тот день в 14.40 63-летняя местная жительница возвращалась из магазина домой через надземный пешеходный переход на улице Чебышева. В руках у нее были тяжелые сумки с продуктами. В это время к женщине подбежал мужчина, схватил висящий на шее кулон и резким движением сорвал его, а потом убежал.

Оперативники выяснили, что грабитель сдал кулон в ломбард. Золотое украшение вернули хозяйке, но преступника сразу поймать не удалось. Он попался на другом воровстве.

Украденный кулон вернули владелице. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В середине февраля 2023 года вечером компания отдыхала и ужинала в кафе на вещевом рынке на улице Дубровина. Один из мужчин вышел на улицу и увидел, что на торговом павильоне на вешалке висит спортивный костюм. Он быстро снял товар и, не обращая внимание на крики продавца, убежал.

Вскоре вора задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний житель Новоусманского района. У него обнаружили похищенный костюм, а потом он признался и в краже кулона. Пенсионерка его опознала. Рецидивиста арестовали.

- Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.