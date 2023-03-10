В воронежском райцентре Россошь нашли труп школьницы

Подробностей следствие не раскрывает Фото: из архива «КП»

В городе Россошь Воронежской области обнаружили труп школьницы. По словам местных жителей, тело нашли в урочище Городская сосна. О трагедии стало известно накануне, 9 марта.

В пресс-службе воронежского СУСКа информацию подтвердили, однако никаких подробностей ЧП, включая возаст погибшей, не раскрыли. По факту обнаружения тела несовершеннолетней ведомство организовало проверку. На месте работают эксперты.

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