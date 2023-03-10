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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:32

В воронежском райцентре Россошь нашли труп школьницы

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка
Ирина КАЗАНИНА
Подробностей следствие не раскрывает

Подробностей следствие не раскрывает

Фото: из архива «КП»

В городе Россошь Воронежской области обнаружили труп школьницы. По словам местных жителей, тело нашли в урочище Городская сосна. О трагедии стало известно накануне, 9 марта.

В пресс-службе воронежского СУСКа информацию подтвердили, однако никаких подробностей ЧП, включая возаст погибшей, не раскрыли. По факту обнаружения тела несовершеннолетней ведомство организовало проверку. На месте работают эксперты.

"Комсомолка" следит за развитием событий.