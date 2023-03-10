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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:01

Под Воронежем «Лада» вылетела с трассы и снесла дерево

Пострадали водитель и пассажирка
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

9 марта около 07.50 часов в Хохольском районе на дороге «Воронеж-Луганск-Хохольский», 34-летний местный житель на автомобиле «ЛАДА-219010» не справился с управлением. По предварительным данным полиции, водитель не выбрал безопасную скорость в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями и допустил съезд с дороги. Выехав в кювет, легковушка столкнулась с деревом.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и попал в больницу. Травмы также получила и пассажир, 44-летняя местная жительница. После осмотра и оказания помощи на месте происшествия врачи отпустили ее домой.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.