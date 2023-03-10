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НовостиПроисшествия10 марта 2023 7:31

На воронежской трассе «Хонда» попала под грузовик

Пострадала водитель иномарки
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Утром 9 марта на дороге в Новоусманском районе произошла авария с участием автомобилей «Хонда CR-V» и «КамАЗа». По предварительным данным полиции, иномаркой управляла 43-летняя местная жительница, она двигалась со стороны совхоза Масловский в направлении автодороги «Воронеж-Нововоронеж» и допустила столкновение с грузовиком под управлением 29-летнего жителя Верхнемамонского района.

В результате ДТП автомобилистка получила травмы и самостоятельно обратилась в медучреждение.

По факту аварии в полиции проводят проверку. По данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 113 ДТП. В Воронеже – 87. В шести авариях пострадали семь человек.