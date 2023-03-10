305 воронежских мам в 2022 году рожали в присутствии отца ребенка или другого родственника

Присутствие родного человека помогает облегчить процесс родов, говорят врачи Фото: из архива «КП»

Воронежские семейные пары стали чаще рожать вместе. По данным департамента здравоохранения области, в пошлом году в регионе провели 305 партнерских родов, что на 20 больше, чем в 2021-ом.

- Партнерские роды, то есть роды в присутствии мужа или другого члена семьи, не просто модное веяние. Присутствие близкого человека существенно облегчает процесс родоразрешения и положительно сказывается на психологическом состоянии роженицы,- говорят врачи.

Однако эта услуга доступна не во всех медучреждения области, а лишь в тех, где имеются индивидуальные родильные залы. При этом роды должны быть без патологии: самостоятельные и без оперативного вмешательства.

Партнер может присутствовать на этапе первого периода родов (схваток), второго периода (потуги) и в раннем послеродовом периоде (2 часа после родоразрешения). После этого маму с ребенком переводят в послеродовую палату, где посещения запрещены.

Чтобы присутствовать на родах, родственник должен пройти предварительное обследование и предоставить: флюорографию, анализ на ВИЧ и сифилис, мазок из зева и носа на золотистый стафилококк и мазок на COVID – 19.