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НовостиОбщество10 марта 2023 6:49

305 воронежских мам в 2022 году рожали в присутствии отца ребенка или другого родственника

Количество партнерских родов выросло на 20
Ирина КАЗАНИНА
Присутствие родного человека помогает облегчить процесс родов, говорят врачи

Присутствие родного человека помогает облегчить процесс родов, говорят врачи

Фото: из архива «КП»

Воронежские семейные пары стали чаще рожать вместе. По данным департамента здравоохранения области, в пошлом году в регионе провели 305 партнерских родов, что на 20 больше, чем в 2021-ом.

- Партнерские роды, то есть роды в присутствии мужа или другого члена семьи, не просто модное веяние. Присутствие близкого человека существенно облегчает процесс родоразрешения и положительно сказывается на психологическом состоянии роженицы,- говорят врачи.

Однако эта услуга доступна не во всех медучреждения области, а лишь в тех, где имеются индивидуальные родильные залы. При этом роды должны быть без патологии: самостоятельные и без оперативного вмешательства.

Партнер может присутствовать на этапе первого периода родов (схваток), второго периода (потуги) и в раннем послеродовом периоде (2 часа после родоразрешения). После этого маму с ребенком переводят в послеродовую палату, где посещения запрещены.

Чтобы присутствовать на родах, родственник должен пройти предварительное обследование и предоставить: флюорографию, анализ на ВИЧ и сифилис, мазок из зева и носа на золотистый стафилококк и мазок на COVID – 19.