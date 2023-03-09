Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 19:44

Воронежские врачи спасли проглотившего канцелярскую иголку ребенка

Состояние маленького пациента удовлетворительное
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: Воронежская областная детская клиническая больница №2.

Фото: Воронежская областная детская клиническая больница №2.

Фото: Предоставлено

Воронежские врачи спасли ребенка, который проглотил канцелярскую иголку. В областной детской больнице №2 рассказали, что в приемное отделение маленького пациента доставила скорая. Его осмотрели, затем сделали рентген грудной клетки и брюшной полости. Жалобы и подозрения подтвердились - в желудке у ребенка иголка.

Медики решили сделать ЭГДС - эндоскопическое обследование, которое позволяет провести визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода и желудка. А затем в срочном порядке удалили инородное тело под общим обезболиванием.

Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Его выписали.

Ранее врачи областной детской больнице №2 спасли руку трехлетнему воронежскому малышу. Его кисть застряла в мясорубке.