Воронежские врачи спасли проглотившего канцелярскую иголку ребенка

Фото: Воронежская областная детская клиническая больница №2. Фото: Предоставлено

Воронежские врачи спасли ребенка, который проглотил канцелярскую иголку. В областной детской больнице №2 рассказали, что в приемное отделение маленького пациента доставила скорая. Его осмотрели, затем сделали рентген грудной клетки и брюшной полости. Жалобы и подозрения подтвердились - в желудке у ребенка иголка.

Медики решили сделать ЭГДС - эндоскопическое обследование, которое позволяет провести визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода и желудка. А затем в срочном порядке удалили инородное тело под общим обезболиванием.

Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Его выписали.

Ранее врачи областной детской больнице №2 спасли руку трехлетнему воронежскому малышу. Его кисть застряла в мясорубке.