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НовостиПроисшествия9 марта 2023 18:52

В массовой аварии под Воронежем пострадали два ребенка

В больницу попали шестилетний мальчик и годовалая девочка
Анна ГРЕБЕНКИНА
Под Воронежем столкнулись пять машин: три человека попали в больницу.

Под Воронежем столкнулись пять машин: три человека попали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Массовая авария произошла в Новоусманском районе вечером 9 марта. Как сообщили в полиции, в 18 часов на 520 километре трассы М-4 «Дон» большегруз «Вольво», которым управлял 47-летний житель Лисок, столкнулся с «Рено Меган». Легковушкой управляла 26-летняя местная жительница. От удара французская машина влетела еще в две иномарки - «Шевроле Каптива» и «Киа Пиканто». Затем «Шевроле» по инерции отбросило на «Газель».

Массовая авария произошла в Новоусманском районе вечером 9 марта.

Массовая авария произошла в Новоусманском районе вечером 9 марта.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным регионального ГУ МВД, в аварии пострадала женщина-водитель «Рено» и ее двое маленьких пассажиров: мальчик шести лет и годовалая девочка. Их доставили в больницу.

С места аварии.

С места аварии.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полиция устанавливает личности других участников ДТП, очевидцев и все обстоятельства случившегося.