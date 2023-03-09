В массовой аварии под Воронежем пострадали два ребенка

Под Воронежем столкнулись пять машин: три человека попали в больницу. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Массовая авария произошла в Новоусманском районе вечером 9 марта. Как сообщили в полиции, в 18 часов на 520 километре трассы М-4 «Дон» большегруз «Вольво», которым управлял 47-летний житель Лисок, столкнулся с «Рено Меган». Легковушкой управляла 26-летняя местная жительница. От удара французская машина влетела еще в две иномарки - «Шевроле Каптива» и «Киа Пиканто». Затем «Шевроле» по инерции отбросило на «Газель».

Массовая авария произошла в Новоусманском районе вечером 9 марта. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным регионального ГУ МВД, в аварии пострадала женщина-водитель «Рено» и ее двое маленьких пассажиров: мальчик шести лет и годовалая девочка. Их доставили в больницу.

С места аварии. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полиция устанавливает личности других участников ДТП, очевидцев и все обстоятельства случившегося.