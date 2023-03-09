Расходы бюджета Воронежской области на 2023-й год увеличили на 23,6 миллиарда рублей

Фото с сайта Воронежской областной Думы.

Сегодня, 9 марта, на 29-м заседании Воронежской областной Думы седьмого созыва парламентарии внесли корректировки в бюджет региона на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 430 миллионов рублей (всего они составят более 157 миллиардов 120 миллионов). Тем временем, расходы в целом увеличиваются почти на 23 миллиарда 678 миллионов и составят свыше 194 миллиарда 334 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 23 миллиарда 248 миллионов и составит около 37 миллиардов 214 миллионов.

Впрочем, депутаты уверяют, что дефицит является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет средств от продажи акций и остатков на счете бюджета на начало года.