Воронежец Артур Вердян вышел в финал первенства России по греко-римской борьбе

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежскую область на соревнованиях представляют пятеро спортсменов. Вердян выступает в весовой категории до 72 кг. Завтра, 10 марта, в финальном поединке Артур встретится с представителем Краснодарского края Имраном Алиевым.

Также завтра наш Николай Фомин поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг. Начнут борьбу воронежцы Руслан Мамедов (60 кг), Никита Авдеев (87 кг) и Степан Резницкий (130 кг).

- На кону - отбор в сборную команду России и набор рейтинга для попадания в стартовые составы для участия в международных соревнованиях, - пояснил главный тренер Воронежской сборной Олег Дроздов.