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НовостиСпорт9 марта 2023 16:40

Воронежец Артур Вердян вышел в финал первенства России по греко-римской борьбе

Турнир среди юниоров до 21 года проходит в Бердске (Новосибирская область)
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП СК Воронежской области.

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежскую область на соревнованиях представляют пятеро спортсменов. Вердян выступает в весовой категории до 72 кг. Завтра, 10 марта, в финальном поединке Артур встретится с представителем Краснодарского края Имраном Алиевым.

Также завтра наш Николай Фомин поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг. Начнут борьбу воронежцы Руслан Мамедов (60 кг), Никита Авдеев (87 кг) и Степан Резницкий (130 кг).

- На кону - отбор в сборную команду России и набор рейтинга для попадания в стартовые составы для участия в международных соревнованиях, - пояснил главный тренер Воронежской сборной Олег Дроздов.