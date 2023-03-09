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НовостиПроисшествия9 марта 2023 15:28

Под Воронежем мужчина бейсбольной битой избил 17-летнего парня

Его могут на два года лишить свободы
Алексей СЕРГУНИН

Следственные органы СУ СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

В конце октября 2022 года на территории парка, расположенного на улице Карла Маркса в Новохоперске, в ходе словесного конфликта 28-летний мужчина ударил бейсбольной битой 17-летнего оппонента. Несовершеннолетний смог убежать от нападавшего.

Спустя некоторое время обвиняемый, вновь увидев подростка в парке, дважды ударил своей головой потерпевшего в голову. Злоумышленник причинил парню телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет тюрьмы.