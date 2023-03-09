Воронежец угнал машину у брата сожительницы

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В ОМВД России по Лискинскому району поступило заявление от представителя каршеринга об угоне «Рено Логан». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Установлено, что 51-летний житель Воронежа находился в селе Аношкино Лискинского района в одном из домов по улице Сибирская у своей сожительницы, проживающей со своим родным братом. В ночь на 22 февраля текущего года он решил угнать машину, которую брат сожительницы арендовал для работы в такси.

Дождавшись, когда все уснули, пьяный злоумышленник вытащил из сумки брата ключи от иномарки, запустил двигатель машины и поехал кататься. На подъезде к поселку имени Дзержинского он врезался в дерево и вылетел в кювет. Автомобиль получил различные механические повреждения, и на нем нельзя было ехать дальше. После этого угонщик скрылся.

В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.