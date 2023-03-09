В Воронеже оправдали экс-полицейского, обвиняемого в смертельном избиении мужчины

Ленинский райсуд Воронежа с участием присяжных заседателей вынес оправдательный вердикт экс-полицейскому Александру Канину, обвиняемому в смертельном избиении 36-летнего местного жителя. Об этом стало известно из картотеки суда.

Уголовное дело рассматривалось по четырем статьям ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ч. 2 ст. 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу»), ч. 3 ст. 286 УК РФ и п. п. «а», «в», ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, что инцидент произошел 19 июня 2021 года в доме на ул. Станкевича. Бывший полицейский разыскивал сбежавшего через форточку суда задержанного и полагал, что в одной из многоэтажек на указанной улице и скрывается беглец. Оперуполномоченный сообщил жильцам, что будет проверять все комнаты, что не понравилось 36-летнему местному жителю. Предполагалось, что его и избил бывший страж порядка. От полученных травм тот скончался в больнице спустя некоторое время.