Воронежская гимнастка Мельникова назвала причину неудачного выступления на чемпионате России

Ангелина Мельникова (вторая слева). Фото со страницы "Спортивная гимнастика - Сборная России" вVK.

Накануне, 8 марта, на чемпионате России по спортивной гимнастике сборная Воронежской области заняла третье место. После соревнований лидер нашей команды Олимпийская чемпионка-2021 Ангелина Мельникова прокомментировала не самое удачное для нее выступление. Отметим, что Геля упала на заходе на бревно, а также упала на брусьях.

- Мои выступления были сегодня просто отвратительны. Хочу поделиться тут своими мыслями и раскрыться немного, чтобы зритель понимал, в чем же дело, - разоткровенничалась Мельникова в своем телеграм-канале. - Самое печальное то, что дело в моральном состоянии, а не физическом. Физически я готова прекрасно, а вот когда нет настроения или того самого огонька в глазах, и выходить не хочется и делать шикарную гимнастику тоже не хочется. Это то, что со мной происходит на этих соревнованиях.

По словам Ангелины, она еще две недели назад знала, что выступления будут примерно такими.

- У меня была сложная подготовка, со слезами, нервами, я бежала из зала и скорее хотела закончить тренировку, с грустью ехала в зал, мне не очень хотелось там находиться, я попала в ту же самую яму, в которой была шесть лет назад, и я глубоко прожила те ужасные эмоции, воспоминания, меня триггерило жестко. И я плакала. Такого у меня не было давно.

Спортсменка уверяет, что она пыталась спасти ситуацию разными способами, но не вышло.

- Все знают, что я сильно люблю гимнастику и как я трепетно, с любовью, к ней отношусь и делаю все возможное, чтобы излучать эту любовь. Моя гимнастика зажила и зацвела в 2018-2019 году, когда смогла создать вокруг себя комфорт. Когда я обрела гармонию с собой, с тренером и с гимнастикой. Сейчас баланс с тренером нарушен. А когда одна деталь начинает разрушаться, из строя выходит и все остальное. Это огромный жизненный опыт для меня, теперь я знаю, что и такое бывает. Анализируем, делаем выводы и выстраиваем все на нужный лад, - подытожила почетный житель Воронежа.