Воронежской автоледи, по вине которой погиб один человек, а трое получили травмы, грозит до четырех лет тюрьмы

В начале октября 2022 года в дневное время суток 56-летняя жительница Грибановского района С., управляя автомобилем «Vortex Tingo», ехала по улице Матросовской в Борисоглебске. В момент движения С. нарушила ПДД при повороте налево на улицу Аэродромная на разрешающий сигнал светофора, не уступив дорогу «Ладе Приоре» под управлением К. Об этом информирует пресс-служба Борисоглебского горсуда.

В результате столкновения машин К. получил тяжкие телесные повреждения, после чего скончался. А трем пассажирам «Лады Приоры» были причинены телесные повреждения средней степени тяжести. В соответствии с частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека) С. грозит лишение свободы на срок до пяти лет.