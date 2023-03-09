В мэрии Воронежа рассказали, что нужно сделать, чтобы памятник Юрию Хою появился в городе

фото из соцсетей Ильи Наумова, ВКонтакте.

Памятник Юрию Хою пока не появится в Воронеже. Хоть многочисленные инициаторы и представляют общественности проекты увековечивания памяти лидера популярной панк-группы «Сектор Газа» в сети, но этого мало - скульптура сама собой не материализуется в городе. Ведь нужно пройти обязательную процедуру согласования, которую проходят все памятники, мемориальные доски и арт-объекты, вне зависимости от того, кому они посвящены - уважаемому писателю или дерзкому музыкальному бунтарю.

А пока никто не подавал документы в должном порядке, об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

- Лично я как гражданин считаю, что памятник Юрию Клинских мог бы появиться в Воронеже, поскольку в стране огромное количество людей знает о нашем прекрасном городе, в том числе, и благодаря популярности группы. Другое дело, и я это неоднократно говорил, решение должно приниматься комиссией по культурному наследию. До сих пор ни от одного из инициаторов появления памятника обращений в комиссию не было, ни одного пакета документов не подано. Фотографии памятника я видел, оценивать его отдельно не хотел бы - не личное мнение главы города здесь должно быть определяющим. У группы есть несколько песен, которые мне нравятся, но я не являюсь горячим поклонником всего творчества «Сектора газа», - отметил глава города. - Мы предлагали инициаторам идти по существующей процедуре и, главное, провести открытый конкурс на лучший макет. Это самый правильный способ создания мемориальных объектов. Я уверен, что памятник Юрию Клинских может быть установлен и на общегородской территории, но это должно быть, во-первых, произведение искусства, а во-вторых, место установки должно быть детально проработано. Никаких неудобств горожанам это доставлять не должно.

В мэрии готовы оказать любому инициатору содействие и помощь в подаче документов на комиссию по культурному наследию. А в случае одобрения памятника - в подборе и выделении земли.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, несколько дней назад в соцсетях появились фотографии макета памятника Юрию Хою, правда, не всем воронежцам он понравился.