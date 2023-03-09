Зенитчик из Воронежской области погиб в ходе СВО

фото из аккаунта Игоря Кирноса

В ходе СВО погиб житель Лискинского района Владимир Мушихин, об этом 9 марта сообщил глава райадминистрации Игорь Кирнос. Владимир служил стрелком-зенитчиком, принимал участие в ожесточенных боях на самых сложных участках спецоперации. Он получил тяжелое ранение прикрывая товарищей и продолжая вести бой. Раненого Владимира доставили в военный госпиталь, но раны оказались смертельными. Ему в июне исполнилось бы 32 года.

- Выражаю слова соболезнования родным и близким Владимира, которые воспитали настоящего патриота и защитника Отечества. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и отваги. Вечная слава и память Герою! - отметил в некрологе глава администрации Лискинского района.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о гибели в зоне СВО выпускника Воронежского Михайловского кадетского корпуса Максима Иванникова