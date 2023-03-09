Под Воронежем «семерка» врезалась на встречке в «Ладу Калина»: два человека пострадали

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии в Аннинском районе, где пострадали два человека.

Около 13.00 на 341-м километре автодороги «Курск-Воронеж» 66-летний водитель на ВАЗ-210740, следовавший со стороны Воронежа в направлении Саратова, выехал на встречку и врезался в «Ладу Калина», которой управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП в больницу с травмами попали водитель ВАЗ-210740 и 46-летняя пассажирка «Лады Калина».

За 8 марта сотрудники ГИБДД в Воронежской области зарегистрировали 96 ДТП, в них пострадали девять человек.