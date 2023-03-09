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НовостиОбщество9 марта 2023 6:40

В Воронеже на восстановление Дома кантонистов планируют потратить около 43,8 млн рублей

Объявили аукцион на поиск подрядчика
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские власти начали поиск подрядчика для работ по сохранению «Дом кантонистов». Согласно информации на портале госзакупок, заявки на участие в аукционе принимают до 23 марта, итоги торгов объявят 28 марта. Начальная (максимальная стоимость контракта) - 43,8 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).

Подрядчик должен провести реставрацию объекта культурного наследия регионального значения и приспособить его для своевременного использования. Необходимо усилить фундамент, отремонтировать кровлю, подвал, лестничную клетку и систему отопления, отреставрировать фасад. Работы необходимо завершить в ноябре 2024 года.

Напомним, «Дом кантонистов» (ул. Сакко и Ванцетти, 76) поставили на госохрану в 1983 году.