В Воронеже на восстановление Дома кантонистов планируют потратить около 43,8 млн рублей

Воронежские власти начали поиск подрядчика для работ по сохранению «Дом кантонистов». Согласно информации на портале госзакупок, заявки на участие в аукционе принимают до 23 марта, итоги торгов объявят 28 марта. Начальная (максимальная стоимость контракта) - 43,8 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).

Подрядчик должен провести реставрацию объекта культурного наследия регионального значения и приспособить его для своевременного использования. Необходимо усилить фундамент, отремонтировать кровлю, подвал, лестничную клетку и систему отопления, отреставрировать фасад. Работы необходимо завершить в ноябре 2024 года.

Напомним, «Дом кантонистов» (ул. Сакко и Ванцетти, 76) поставили на госохрану в 1983 году.