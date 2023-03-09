В Воронеже открывается выставка семьи художников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта на третьем этаже постоянной экспозиции музея имени Крамского откроется выставка творческого семейного дуэта. Экспозиция «Сон под собственным солнцем» представит работы супругов Юлии Князевой и Максима Ечеина. Разные по темпераменту, но гармоничные по мироощущению, Максим и Юлия создают картины, пропитанные любовью и вдохновением.

- Свое солнце - это маленькие и большие семейные радости, любовь, дело, от которого ты получаешь удовольствие, желание видеть красоту… Все это - собственный маленький мир, который есть у каждого. И его ценности складываются в ценность огромного мира вокруг нас. А еще почти у каждого из нас есть вполне осязаемое солнышко - ребенок, который освещает наш путь и дает силы, смелость, терпение и желание идти по этому пути, - объясняют идею выставки художники.

Экспозиция представит 50 живописных произведений Максима и Юлии, а так же три работы их дочери Александры.

Выставка продлится до 23 апреля (0+)