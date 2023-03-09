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НовостиОбщество9 марта 2023 5:25

В Воронежской области ищут пропавшего 44-летнего мужчину

О нем ничего неизвестно уже больше недели
Ярослав ИВАНОВ
фото отряда Лиза Алерт Воронежской области

фото отряда Лиза Алерт Воронежской области

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" попросили помощи воронежцев в поисках жителя Новоусманского района. О Леониде Томилине ничего неизвестно вот уже больше недели. 44-летний мужчина пропал 1 марта.

Леонид плотного телосложения, ростом 170 см, у него зеленые глаза и седые волосы. Мужчина был одет в коричневую дубленку до колена, черные штаны, черные ботинки-берцы и черную шапку.

Если вы видели мужчину или обладаете какой-либо информацией о пропавшем, звоните по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.