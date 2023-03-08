В Воронежской области пенсионерка отдала аферистке, назвавшейся ее дочкой, миллион рублей

Пенсионерка слишком поздно узнала, что дочь ни в какую аварию не попадала. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 7 марта, очередной жертвой аферистов стала 81-летняя женщина из Борисоглебска. Ее «обрабатывала» мошенница по стандартной схеме. Она позвонила около 14 часов, когда бабушка была у себя дома на улице Матросовской. Представилась дочкой пенсионерки, заявила, что устроила аварию. И якобы, чтобы на нее не возбудили уголовное дело, нужно кое-кого «подмазать» за 1,05 миллиона рублей.

Затем пожилой женщине позвонил мужчина, представившийся полицейским. Он заявил, что пришлет за деньгами курьера. Тот, действительно, явился. Поверившая аферистам пенсионерка отдала деньги. И только потом догадалась перезвонить дочке, которая ни в какое ДТП не попадала. Обманутая женщина написала заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальный срок наказания по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Всего 7 марта в Воронежской области было восемь сообщений о похожих преступлениях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 4.3 млн рублей. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.