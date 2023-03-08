Больше 40 процентов женщин Воронежской области хотят становится матерями не раньше 29 лет

Мамами жительницы Воронежской области сейчас планируют становиться ближе к 30 годам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Воронежстата рассказали несколько любопытных фактов о наших женщинах. Конечно, с их профессиональной точки зрения.

На данный момент женщины составляют 54 процента населения Воронежской области. Их средний возраст – 45 лет. Причем представительницы прекрасного пола, живущие в городах, почти на три года моложе сельчанок. Каждой четвертой даме - от 30 до 40 лет.

Каждая вторая женщина находится в трудоспособном возрасте. Примерно половина из работающих занята в сферах торговли, образования и здравоохранения.

При этом более 40 процентов женщин Воронежской области хотели бы обзавестись детьми только, когда им исполнится 29 лет. И, действительно, каждой четвертой невесте от 30 до 39 лет. Кстати, у них далеко не такой богатый выбор, как сейчас в 20-21 год: на 1000 юношей приходится 917 девушек.