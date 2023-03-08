В Воронеже на Машмете мужчина нагло украл в магазине спортивный костюм

Главное, чтобы за костюмчик отсидел! Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В феврале на Машмете мужчина зашел в торговый центр на улице Дубровина. На стеллаже он взял спортивный костюм и направился к выходу. Продавец его заметил и потребовал заплатить. Мужчина его проигнорировал и ушел.

Работники магазина вызвали полицейских. Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи камер. И определили, что орудовал ранее судимый за грабеж и разбойное нападение 33-летний местный житель. Его задержали в Южного микрорайоне и доставили в отдел полиции. Рецидивист признался, что продал костюм своей знакомой. Спортивный костюм вернули в магазин. Для полного оправдания стереотипа о Машмете этому субъекту надо было еще «семки» украсть…

Кстати, костюм стоил четыре тысячи рублей. И четыре года колонии «светит» покусившемуся на него «пацанчику» по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Суда незадачливый грабитель будет дожидаться в СИЗО.