В Воронежской области 10 марта перекроют железнодорожный переезд

Переезд закроют на десять часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бобровском районе перекроют движение автотранспорта на железнодорожном переезде «205 км» станции Битюг. Там нельзя будет проехать на машинах в пятницу, 10 марта, с 14.00 до 00.00 субботы, 11 марта. Об этом сообщили в местной администрации.

Объезжать перекрытый участок можно будет по трассе «Дон». Обещали установить соответствующие поворотные знаки.

Объяснили и причины перекрытия. В этом месте будут разбирать и ремонтировать переездной настил.

Напомним, в Рамонском районе вернули на место понтонный мост в районе села Новоживотинное.