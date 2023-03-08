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НовостиОбщество8 марта 2023 9:44

В Воронежской области 10 марта перекроют железнодорожный переезд

205 километр на станции Битюг водителям придется объезжать
Юрий КОЗЛОВ
Переезд закроют на десять часов.

Переезд закроют на десять часов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бобровском районе перекроют движение автотранспорта на железнодорожном переезде «205 км» станции Битюг. Там нельзя будет проехать на машинах в пятницу, 10 марта, с 14.00 до 00.00 субботы, 11 марта. Об этом сообщили в местной администрации.

Объезжать перекрытый участок можно будет по трассе «Дон». Обещали установить соответствующие поворотные знаки.

Объяснили и причины перекрытия. В этом месте будут разбирать и ремонтировать переездной настил.

Напомним, в Рамонском районе вернули на место понтонный мост в районе села Новоживотинное.