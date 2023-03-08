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НовостиОбщество8 марта 2023 8:22

В Воронежской области продлили предупреждение о сильном ветре до вечера 8 марта

Его порывы могут достигать 17 м/с
Олег КУЗНЕЦОВ
Зонты в такую погоду будет выворачивать наизнанку.

Зонты в такую погоду будет выворачивать наизнанку.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вероятность сильного ветра с порывами до 17 м/с в Воронежской области сохранится до 18.00 среды, 8 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. При этом объявили о желтом уровне опасности погоды. Это означает, что возможность ЧП, связанных с природными факторами, хоть и невелика, но, как говорится, береженого Бог бережет.

Ранее сообщали, что сильный ветер задержится в Воронежской области до 21 часа 7 марта.

Если же говорить о погоде в целом, то в ближайшие дни жителей нашего региона ждет потепление, местами сильное (до +13 градусов) и сильные дожди.