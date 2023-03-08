В Воронеже в аварии с тремя машинами ранены трое взрослых и 10-летняя девочка

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В микрорайоне Машмет на улице Новосибирской у дома № 16 вечером во вторник, 7 марта, случилась авария. В 22.40 27-летняя местная жительница, ехавшая на «Ладе-Калине» со стороны Танеева в сторону Лебедева, вылетела на встречную полосу. Там она врезалась в ВАЗ-2112. Им управлял 36-летний местный житель. А потом и в «пятерку», которой рулил 53-летний воронежец.

Водители «Лады-Калины» и ВАЗ-2112, а также два пассажира «12-й», 35-летняя женщина и 10-летняя девочка (обе из Воронежа) получили травмы, их госпитализировали.

Никто не пострадал только в «пятерке». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 7 марта в Воронежской области случилось 152 ДТП, из них в Воронеже – 123, на дорогах в районах– 24, на федеральных трассах – 5. В восьми авариях травмы получили 11 человек. Автоинспекторы задержали 22 пьяных водителя и еще 34 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.