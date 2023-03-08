В Воронеже в детской школе искусств № 5 проведут капремонт за 35 миллионов рублей

Здание детской школы искусств № 5. Фото: со страницы детской школы искусств № 5 ВКонтакте.

В ближайшее время в детской школе искусств № 5 имени Ю.Б. Романова (Ленинский проспект, 207) проведут капремонт. 7 марта объявили о конкурсе, во время которого определят подрядчика. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В школе, основанной еще в 1946 году, появятся современные учебные кабинеты, просторные музыкальные и хореографические классы, оснащенные специальным оборудованием, смонтируют теплые нескользящие полы, обновят душевые и раздевалки. Кроме того, проведут замену инженерных систем и приведут в порядок фасад здания. На все эти работы выделят 35 миллионов рублей.