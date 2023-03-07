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НовостиСпорт7 марта 2023 15:55

Воронежские каратисты привезли 16 медалей из Пензы

Пять из них – пять высшей пробы
Алексей СЕРГУНИН
Ксения Шишова (третья слева) и Алексей Джиянов (первый слева). Фото со страницы Irbis team Russia в VK.

Ксения Шишова (третья слева) и Алексей Джиянов (первый слева). Фото со страницы Irbis team Russia в VK.

В Пензе финишировали всероссийские соревнования «Кубок Памяти» и межрегиональный турнир по каратэ. В активе воронежских спортсменов 16 наград, из которых пять – золотые.

Первые места в своем весе заняли – Валерия Кешебян (женщины, свыше 68 кг), Ксения Шишова (юниорки, свыше 59 кг), Виктория Будникова (юниорки, до 48 кг) и Валерия Крупнова (12-13 лет, до 47 кг) и Михаил Чуриков (14-15 лет, до 57 кг).

Тренируют спортсменов А. Джиянов, А. Кравец и А. Белозерцев.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Михаил Чуриков стал призером первенства ЦФО по каратэ.