Пытаясь заработать на бирже, воронежец лишился более одного миллиона рублей

Трейдер уверял, что для вывода средств необходимо произвести несколько операций с банковской картой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Россошанском районе в декабре прошлого года 54-летний мужчина решил заработать при помощи игре на бирже. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Указав номер своего мобильного на одном из сайтов, он получил звонок от неизвестного трейдера. Процесс пошел, и больше месяца мужчина совершал брокерские операции, пытаясь заработать. Его капитал увеличивался, но когда он захотел вывести деньги, трейдер сообщил, что для их получения необходимо произвести несколько операций с банковской картой. Потерпевший выполнил все указания, но деньги на его счет так и не поступили, а «финансовый помощник» испарился. В итоге россошанец лишился 1 126 000 рублей.

За минувшие сутки на территории области 13 человек стали жертвами виртуальных аферистов. Сотрудники полиции призывают жителей региона соблюдать бдительность при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами.