ФСБ накрыла в Воронежской области мастерскую по производству оружия

ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекли преступную деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия прошли в январе 2023 года в Воронежской области и еще 33-х регионах РФ.

В результате из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, карабины, ружья, пистолет и револьверы, запасные части к ним, а также снаряды, мины детонаторы, свыше 13 тысяч патронов различного калибра и холодное оружие.

В ЦОС уточнили, что прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

- Одна из них расположена на территории Воронежской области, - подтвердили в пресс-службе регионального УФСБ.