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НовостиПроисшествия7 марта 2023 13:29

В Воронежской области будут судить членов ОПГ, производившей нелегальные сигареты

Каждому из четырех подельников светит до шести лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Во время обыска изъята незаконно изготовленная продукция на общую сумму свыше восьми миллионов рублей.

Во время обыска изъята незаконно изготовленная продукция на общую сумму свыше восьми миллионов рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, организованной преступной группой, в особо крупном размере). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые оборудовали цех по производству контрафактной продукции в селе Верхний Карачан Грибановского района. Их преступную деятельность накрыли оперативные службы регионального УФСБ и ГУ МВД России в августе 2021 года. Во время обыска изъята незаконно изготовленная продукция на общую сумму свыше восьми миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Грибановский районный суд. Максимально наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.