В Воронежской области будут судить членов ОПГ, производившей нелегальные сигареты

Во время обыска изъята незаконно изготовленная продукция на общую сумму свыше восьми миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, организованной преступной группой, в особо крупном размере). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые оборудовали цех по производству контрафактной продукции в селе Верхний Карачан Грибановского района. Их преступную деятельность накрыли оперативные службы регионального УФСБ и ГУ МВД России в августе 2021 года. Во время обыска изъята незаконно изготовленная продукция на общую сумму свыше восьми миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Грибановский районный суд. Максимально наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.