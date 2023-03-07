Эксперты посоветовали воронежцам, как выбрать свежие цветы к 8 марта

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора посоветовали воронежцам, как выбрать свежие цветы к 8 марта и не нарваться на те, что простоят недолго.

Специалисты рекомендуют в первую очередь обратить внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Свежесть роз также определяют по наличию так называемой «рубашки» - нижних грубых лепестков, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон.

- Лучше всего выбирать полураскрытые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше. Эластичность лепестков – это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении, - отметили в Роспотребнадзоре.

Эксперты посоветовали также, как сохранить дольше свежесть букета. Исключите резкие перепады температур. Если букет купили в холодное время года, если на улице мороз, как можно в большее количество слоев бумаги заверните цветы, а добравшись до дома, не спешите вносить цветы внутрь - оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее.

Прежде, чем поставить цветы в вазу, обрежьте их. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнеекосой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. У растений с жестким, древовидным стеблем его нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Удалить нижние листья - под водой они легко подвержены гниению, которое создаст неприятный запах и станет средой для размножения гнилостных бактерий. Для цветоа важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в «долгожителя».

Дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик поможет щепотка сахара.

Покупая цветы обращайте внимание на документы, где указаны сроки годности, особенности содержания растений (их хранения, транспортировки).

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