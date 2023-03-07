8 марта воронежские парковки будут бесплатными

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 марта парковки в Воронеже будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней. То есть остановиться на парковочной разметке можно бесплатно. Об этом сообщил концессионер "Парковочное пространство Воронежа".

Напомним, 7 марта до 22.00 нельзя парковаться в районе Советской площади - на участках ул. 25 Октября (от ул. Театральнойя до ул. Бучкури) и ул. Театральной (от ул. 25 октября до ул. Пятницкого). Это связано с празднованием Женского дня, которое проходит в Воронежском концертном зале.