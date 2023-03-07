Воронежцы смогут взять себе подопечных приютов бездомных животных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11 марта зрители воронежского цирка смогут познакомиться с питомцами приютов бездомных животных и взять себе понравившихся собак и кошек. Встреча по пристройству беспризорных наших братьев меньших пройдет в холле 2-го этажа цирка с 16 до 19 часов. Своих подопечных привезут волонтеры нескольких частных приютов и фондов.

По итогам прошедшей в декабре встречи с бездомными животными, которая также прошла в здании цирка, в хорошие руки пристроили семь собак и три кошки. Этому способствовала и фотовыставка «Доброму сердцу-преданный друг», которая проходит в цирке с 24 декабря.

- У нас здорово получилось первое такое мероприятие, все были вовлечены, и до сих пор гости цирка изучают снимки, смотрят, задают вопросы контролерам. Соответственно, это имеет определенный отклик. О существующей проблеме нужно говорить и говорить именно там, где к животным особое отношение. Ведь цирк - именно то место, где знают, как должны содержаться животные, - отметил и.о. директора цирка Сергей Блохин.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже определили список мест, куда запрещено возвращать отловленных и привитых беспризорных животных.