Воронежским школьникам показали новинки оборонной промышленности

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В модельной библиотеке № 32 им. Г.Н. Троепольского Ленинского района прошел урок мужества «Всегда на страже» с участием сотрудников Воронежской Росгвардии.

Встреча с бойцами была посвящена Дню войск Национальной Гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта.

Школьникам и гостям библиотеки продемонстрировали уникальные новинки российской оборонной промышленности, некоторые из которых уже побывали на передовой и отлично себя зарекомендовали. Каждый смог подержать в руках элементы подлинной военной амуниции и даже примерить некоторые вещи из экипировки защитников России.

История войск Росгвардии начинается 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I в губернских городах были сформированы воинские батальоны внутренней стражи. Им предписывалось обеспечивать порядок при проведении народных гуляний и церковных празднеств, оказывать помощь населению при стихийных бедствиях, задерживать бежавших преступников.

После революции внутренние войска были реорганизованы, добавились задачи по охране важных заводов и железнодорожных сооружений. В Великой Отечественной войне соединения и части войск НКВД сражались с врагом в приграничных районах, защищали Брестскую крепость, Москву и Ленинград, Киев, Одессу, Воронеж, Сталинград, вели тяжёлые бои на Северном Кавказе и Курской дуге.