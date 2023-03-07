В Воронежской области за два месяца собираемость взносов на капремонт составила 99,7%

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жители Воронежской области очень ответственные: за 2 месяца 2023 года выплатили 99,7% начисленных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Фонд капремонта.

Самый высокий уровень собираемости взносов в Аннинском (113,7%), Каширском (108,9%), Лискинском (107,1%), Подгоренском (106,1%) районах, а также в Нововоронеже (104,4%), Бобровском (103%), Петропавловском (101,1%) районах и Борисоглебске (100,4%).

В Воронеже собираемость взносов составила 99,9% - на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более дисциплинировано к платежам относятся жители Левобережного (107%), Центрального (105,1%) и Советского (98,7%) районов.

Минимальный размер взноса на капремонт в 2023 году составляет 10,21 рублей в месяц на 1 кв. м. общей площади. Платить надо ежемесячно, иначе задолженность взыщут по суду.