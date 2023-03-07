Воронежская спортсменка выиграла забег на 1500 метров на чемпионате России

Светлана Аплачкина вырвала победу на финише. Фото: кадр с видео

Светлана Аплачкина победила на своей коронной дистанции в 1500 метров на зимнем чемпионате России, проходившем в Москве. Причем сделала это в стиле другого нашего прославленного бегуна Юрия Борзаковского. Долго держалась позади соперниц, а на финише включилась на полную и обогнала ростовчанку Ольгу Вовк на 0,44 секунды, показав результат 4 минуты 9,97 сек.

Кроме того, серебро на дистанции 5000 метров взял воронежский бегун Алексей Попов. Он показал результат 14 минут 9,3 сек., уступив только Тимофею Голоктионову, выступающему по параллельному зачету и за Московскую, и за Орловскую области.