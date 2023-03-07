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НовостиСпорт7 марта 2023 9:13

Воронежская спортсменка выиграла забег на 1500 метров на чемпионате России

Светлана Аплачкина опередила ростовчанку Ольгу Вовк на самом финише дистанции
Юрий КОЗЛОВ
Светлана Аплачкина вырвала победу на финише.

Светлана Аплачкина вырвала победу на финише.

Фото: кадр с видео

Светлана Аплачкина победила на своей коронной дистанции в 1500 метров на зимнем чемпионате России, проходившем в Москве. Причем сделала это в стиле другого нашего прославленного бегуна Юрия Борзаковского. Долго держалась позади соперниц, а на финише включилась на полную и обогнала ростовчанку Ольгу Вовк на 0,44 секунды, показав результат 4 минуты 9,97 сек.

Кроме того, серебро на дистанции 5000 метров взял воронежский бегун Алексей Попов. Он показал результат 14 минут 9,3 сек., уступив только Тимофею Голоктионову, выступающему по параллельному зачету и за Московскую, и за Орловскую области.