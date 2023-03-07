На воронежской телебашне зажгут красные сердца

фото «Воронежский ОРТПЦ»

На воронежской телебашне распустятся цветы и зажгутся красные сердца. Архитектурную подсветку включат 8 марта специально в честь Женского дня.

- Главным украшением телевизионной башни станут распускающиеся цветы. Дополнит световое шоу праздничная открытка к Международному женскому дню, сердца и тысячи ярких огней, - рассказали о сценарии иллюминации в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

В связи с увеличением продолжительности светового дня режим работы динамической подсветки с 19.00 до 22.00.