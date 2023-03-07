Под Воронежем в столкновении фуры с легковушкой пострадала женщина

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии в Новоусманском районе днем 6 марта.

Около 11.20 на 19-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» 54-летний воронежец на грузовом «Вольво FM», следовавший в направлении Тамбова, при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю и столкнулся с «Мицубиси Спейс Стар».

В результате ДТП пострадала 48-летняя автоледи легковушки, ее доставили в больницу.

За 6 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 144 ДТП, в них травмы получили пять человек.