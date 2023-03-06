Из выписок из реестра недвижимости исключили персональные данные воронежцев

Фото Управления Росреестра по Воронежской области Фото: Предоставлено

1 марта 2023 года законодательно запрещена передача персональных данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без согласия правообладателя. Отныне посторонний человек не сможет больше узнать из выписки сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения владельца недвижимости. При этом сведения о юридических лицах по-прежнему общедоступны и указываются в выписках из ЕГРН.

Выписки из ЕГРН часто заказывают для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, определения налоговых обязательств владельца, оспаривания сделок в судебном порядке, использования объекта в качестве залога и в других случаях.

Изменения в законодательстве не затронули уполномоченные органы, супругов владельцев объектов недвижимости, кадастровых инженеров, собственников смежных земельных участков или доли в общей собственности, а также арендаторов и арендодателей, обладателей сервитутов, залогодержателей, нотариусов и других.

- Чтобы открыть персональные данные в выписке, собственник может подать в Росреестр заявление, в котором разрешит предоставлять их третьим лицам в отношении одного или нескольких объектов недвижимости. Это можно сделать несколькими способами: лично посетить многофункциональный центр (МФЦ), а также подать заявление в электронной форме в личном кабинете на сайте Росреестра или через портал госуслуг, – ассказала директор филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области Ольга Фефелова.

При отсутствии такой записи, сведения из ЕГРН можно получить через нотариуса на основании совместного заявления правообладателя и третьего лица, намеренных заключить договор с объектом недвижимости, а также по заявлению лица, которому сведения необходимы для защиты его прав и законных интересов.

- В последнем случае заявителю следует представить нотариусу письменные доказательства, подтверждающие тот факт, что сведения из ЕГРН необходимы ему для защиты своих прав. К таким обстоятельствам могут, в частности, относиться: договор с правообладателем о совершении каких-либо работ в отношении объекта недвижимости, предварительный договор с правообладателем, намерение заявителя обратиться в суд за защитой своего права на участие в приватизации, наличие у заявителя оснований для обращения взыскания на объект недвижимости. В случае отсутствия оснований для предоставления заявителю сведений из ЕГРН нотариус выносит отказ в совершении нотариального действия, – рассказала президент Нотариальной палаты Воронежской области Анна Чугунова.

Кроме того, продавец может передать выписку из ЕГРН, подтверждающую его право собственности, покупателю, который сможет проверить ее действительность с помощью сервиса на сайте Росреестра. Для целей сохранения возможности проверки «истории квартиры» закон предусматривает открытие сведений о предыдущих собственниках объекта при открытии сведений о действующем.

- Открытость данных о владельцах недвижимости в ЕГРН вызывала беспокойство у многих граждан, которые опасались за сохранность своего имущества. Законодательные изменения позволят защитить собственников объектов недвижимости от мошенничества. Такая мера также лишит недобросовестных участников рынка возможности перепродавать сведения из ЕГРН и создавать сайты-двойники, – отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.