Воронежец ответит в суде за смертельное избиение знакомого

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В суде будет рассматриваться уголовное дело, фигурантом которого стал 36-летний воронежец, который до полусмерти избил пожилого знакомого. Мужчину госпитализировали, однако медикам спасти его не удалось. Об этом рассказали в СУ СКР по воронежской области 6 марта.

ЧП произошло днем 27 августа 2022 года около одного из домов по улице Теплоэнергетиков. Пьяный обвиняемый поссорился со своим 63-летним знакомым. Желая избежать конфликта, пожилой мужчина отошел, но оппонент его догнал и несколько раз ударил по голове, пока тот не упал. Скончался потерпевший в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Сейчас оно передано в суд.