71-летний житель Воронежской области из ревности пытался поджечь сожительницу

Фото - СУ СКР по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Житель Воробьевского района Воронежской области предстанет перед судом за покушение на убийство сожительницы и знакомого из ревности. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СК по региону 6 марта.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 17 ноября 2022 года. В гости к 71-летнему пенсионеру и его сожительнице пришел 49-летний знакомый. Сначала они распивали спиртные напитки. А затем хозяин приревновал гостя к своей даме, несколько раз ударил его ножом, отчего тот потерял сознание. Затем пенсионер плеснул бензин на голову сожительнице и бросил в нее зажженную спичку. Лицо пострадавшей и голова загорелись, после вспыхнул сам дом.

Гость, очнувшись, сбежал. Женщина на улице потушила снегом пламя на голове и обратилась за помощью к соседям.

На предварительном следствии обвиняемый не признал вину в покушении на убийство. Но следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, потому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.